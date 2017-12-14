МЗС розповіло про умови дії безвізового режиму з Об’єднаними Арабськими Еміратами

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) розповіли про умови дії безвізового режиму з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). У коментарі УНІАН директор департаменту консульської служби МЗССергій Погорельцев сказав, що "2017 рік увійде в новітню історію України завдяки запровадженню Євросоюзом та іншими країнами безвізового режиму для українських громадян як рік безвізу".

Читайте такожНапередодні нового року українці отримають безвіз з ОАЕЗа його словами, "31 грудня 2017 року набирає чинності Меморандум між урядом України та урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне скасування візових вимог".

Також директор департаменту консульської служби МЗС поінформував про паспортні вимоги і строк перебування громадян України в ОАЕ.

Зокрема відповідно до положень меморандуму, безвізовим режимом з ОАЕ можуть скористатися "громадяни України - пред’явники дипломатичних і службових паспортів з безконтактним електронним носієм, строк дії яких становить не менше 6-ти місяців, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території Об’єднаних Арабських Еміратів строком до 90 днів протягом кожних 180 днів", сказав Погорельцев.

Також, за його словами, "громадяни України - пред’явники паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (біометричні паспорти), строк дії яких становить не менше 6 місяців, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Об’єднаних Арабських Еміратів строком до 30 днів".

Крім того, сказав Погорельцев, в Україну можуть з ОАЕ в'їжджати "громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів - пред’явники дипломатичних, спеціальних, службових та звичайних паспортів (біометричні паспорти), строк дії яких становить не менше 6 місяців, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території України строком до 90 днів протягом кожних 180 днів".

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада президент Петро Порошенко під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів домовився про безвізовий режим між Україною та ОАЕ.