МЗС України поставив Росію в один ряд з Лівією та Сирією, куди українцям не варто їхати
21:12, 14 січня 2018Новини туризму
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У перелік потрапили Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Його опублікував державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць.
МЗС України поставив РФ в один ряд з Лівією та Сирією, куди українцям не варто їхати / фото УНІАН
Міністерство закордонних справ України застерігає українців від поїздок в п'ять країн, де дипломатичні представництва нашої держави будуть обмежені в наданні допомоги при необхідності.
У перелік потрапили Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Його опублікував державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць на своїй сторінці в Twitter.
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"Наші консули там дуже обмежені в можливостях допомоги, хоча і роблять неможливе", – написав дипломат.
Нагадаємо, Державний департамент США у рекомендаціях для американців, які подорожують, порадив їздити в Україну з обережністю, а від поїздок в Росію – утримуватися.
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