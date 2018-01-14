МЗС України поставив Росію в один ряд з Лівією та Сирією, куди українцям не варто їхати

Міністерство закордонних справ України застерігає українців від поїздок в п'ять країн, де дипломатичні представництва нашої держави будуть обмежені в наданні допомоги при необхідності.

У перелік потрапили Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Його опублікував державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць на своїй сторінці в Twitter.

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"Наші консули там дуже обмежені в можливостях допомоги, хоча і роблять неможливе", – написав дипломат.

Нагадаємо, Державний департамент США у рекомендаціях для американців, які подорожують, порадив їздити в Україну з обережністю, а від поїздок в Росію – утримуватися.