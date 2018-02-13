Авіакомпанія YanAir відкриє рейс з Одеси до Кракова

Передбачається, що рейси здійснюватимуться спочатку двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях. З 15 липня кількість рейсів збільшиться до трьох на тиждень.

Авіакомпанія YanAir з 22 травня відкриє регулярні авіарейси з Одеси до Кракова (Польща).

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Як повідомили УНІАН у міжнародному аеропорту «Одеса», зазначена авіакомпанія планує відкриття прямого авіасполучення Одеса-Краків.

Передбачається, що рейси здійснюватимуться спочатку двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях. Виліт з Одеси о 8.55, прибуття до Кракова о 10.55. З польського аеропорту виліт об 11.30, прибуття до Одеси - о 13.30.

Згідно з планами, з 15 липня кількість рейсів збільшиться до трьох на тиждень. Зокрема, додасться вечірній рейс по неділях. Виліт з Одеси о 17.30, прибуття до Кракова о 19.30, виліт з Польщі - о 20.05, посадка в Одесі - о 22.05.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

ТОВ «ЯнЕйр ЛТД» (YanAir) зареєстровано 15 червня 2012 року у Житомирі. Основна діяльність YanAir - пасажирські та вантажні авіаперевезення. Авіакомпанія базується в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни).