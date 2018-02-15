Ryanair полетить до України: Омелян розповів про кількість маршрутів

За словами міністра, кількість маршрутів лоукосту восени 2018 року буде не меншою, ніж анонсувалося в березні 2017 року.

Кількість маршрутів, які лоукост-авіакомпанія Ryanair має намір запустити восени 2018 року в Україні, буде не меншою, ніж анонсувалося в березні 2017 року.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.

"Ми зараз перебуваємо на етапі узгодження маршрутів (з компанією Ryanair - УНІАН). Тут відчувається відсутність вільного авіапростору з Євросоюзом, і тому процес ускладнений. Безумовно, бізнес-ситуація в компанії щороку змінюється, і вони адаптують пасажирські потоки. Тому, швидше за все, рейси будуть іншими, ніж у минулому році, але їх буде не менше", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія Ryanair розпочне польоти з українських аеропортів «Бориспіль» і «Львів» восени 2018 року.

Він також зазначив, що офіційна презентація щодо відкриття маршрутів Ryanair буде цього або наступного місяця.

Слова міністра підтвердив начальник юридичного департаменту з питань регулювання та законодавства Ryanair Юліуш Коморек, зазначивши, що на даний момент узгоджуються деталі угоди.

15 березня 2017 року ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральна директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно буде недоотримувати 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

10 липня Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.