Розташовуючись між горами і маючи один із найбільших у Європі термальних курортів, ця столиця насправді дуже невелика - у 121 раз менша за Лондон.

У цій європейській столиці ви не побачите хмарочосів, поїздів або аеропортів, але від цього вона не менш чарівна.

У пишній долині високо в горах, недалеко від кордону з Іспанією, розташована недооцінена Андорра-ла-Велья, столиця Андорри, пише Mirror. Місто відоме величезним безмитним торговим центром і знаменитим спа-комплексом.

Це крихітне місто охоплює всього 12,5 кв. км. Для порівняння, Лондон займає близько 1572 кв. км, що робить його в 121 раз більшим за Андорру-ла-Велью. Зате Андорра-ла-Велья розташована на висоті 1023 м над рівнем моря і пропонує приголомшливі краєвиди на Піренейський гірський хребет між Францією та Іспанією.

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"Андорра-ла-Велья - досить доброзичливе місто, в якому можна знайти чарівність у панорамах долин і крихітному брукованому старому кварталі Баррі-Антік, де розташована Каса-де-ла-Валь XVI століття", - розповіли експерти з подорожей з Lonely Planet.

Однак, як зазначили вони, для більшості мандрівників це місто радше пункт на шляху до засніжених гірськолижних схилів, високогірних трас і гірської величі Андоррських Піренеїв.

З населенням всього 20 430 осіб більшість людей, які відвідують Андорру-ла-Велью, - це туристи, які бажають дослідити велику гірськолижну зону Грандваліра і прилеглі курорти Вальнорд. Катання на лижах в Андоррі часто набагато дешевше, ніж перебування в Альпах, що робить його відмінним варіантом для туристів з невеликим бюджетом.

Якщо ви не впевнений користувач гірськолижних трас, то спокійно можете вирушити в довколишній регіон Лес-Ескальдес, щоб відвідати спа-салон Caldea, найбільший у своєму роді в Європі. Тут ви знайдете термальні лагуни, що досягають 34 °C, скандинавські сауни, турецькі парові лазні, джакузі та низку пропонованих спа-процедур. Ціни на вхід варіюються від 30,50 євро до 46,50 євро.

Через відсутність аеропорту дістатися до Андорри-ла-Вельї може бути складно, але це того варте. Багато людей вважають за краще спочатку прилетіти в Барселону. Опинившись в Іспанії, вам потрібно буде проїхати три години автобусом або орендувати автомобіль, щоб приїхати в Андорру-ла-Велью.

В Андоррі-ла-Вельї є кілька типів розміщення, що робить її чудовим місцем як для тих, хто хоче розщедритися, так і для бюджетних туристів.

Наприклад, тижневе перебування (1-8 липня) в готелі Màgic Andorra обійдеться всього в 480 євро. Це з розрахунку на двох дорослих, які проживають у двомісному номері або номері Твін.

Однак, якщо ви шукаєте тиждень розкоші, зверніть увагу на п'ятизірковий готель Andorra Park Hotel. Традиційний люкс тут обійдеться в приголомшливі 1 487 євро в ті самі дати.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо курортне місто в Італії, яке зберігали в таємниці від іноземців багато років. Це місто на узбережжі Адріатичного моря майже не відоме мандрівникам, але в ньому можна провести чудову літню відпустку.

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