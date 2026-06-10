Дубай здивував світ масштабним проєктом нового аеропорту: що в ньому буде

На його будівництво буде витрачено рекордну суму. А правитель Дубая назвав майбутній комплекс повноцінним "аеропортовим містом".

Влада Дубая приступила до реалізації одного з найамбітніших інфраструктурних проєктів у світі. Йдеться про будівництво нового аеропорту.

На нього витратять рекордні $35 млрд. Передбачається, що він стане найбільшим авіаційним хабом на планеті, пише Supercarblondie. Як повідомляється, новий міжнародний аеропорт Аль-Мактум зможе обслуговувати до 260 млн пасажирів на рік, що майже втричі перевищує показники нинішнього лідера світової авіації.

Новий аеропорт буде створено на базі існуючого міжнародного аеропорту Аль-Мактум, розташованого приблизно за 35 км від центру Дубая. Але після завершення будівництва його площа сягне близько 70 кв. км. Комплекс включатиме 400 виходів на посадку та 5 паралельних злітно-посадкових смуг.

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Для порівняння, діючий міжнародний аеропорт Дубая, який на сьогоднішній день є найзавантаженішим у світі, у 2025 році обслужив рекордні 95,2 млн пасажирів.

Аеропорт перетвориться на ціле місто

Проєкт передбачає не тільки будівництво терміналів і злітних смуг. Правитель Дубая, Мухаммед бін Рашид Аль Мактум, назвав майбутній комплекс повноцінним "аеропортовим містом".

Згідно з планами, навколо нового авіаційного хабу з'являться житлові квартали, готелі, торгові зони, бізнес-центри та спеціальні об'єкти для обслуговування приватної та урядової авіації.

Очікується, що проєкт створить житло та робочі місця приблизно для мільйона людей.

До нового аеропорту переїдуть Emirates і Flydubai

Новий аеропорт стане базою для авіакомпаній Emirates і Flydubai. Перенесення операцій з нинішнього міжнародного аеропорту Дубая відбуватиметься поетапно протягом 10 років.

Спочатку новий комплекс зможе приймати близько 150 млн пасажирів щорічно, а після завершення будівництва показник зросте до запланованих 260 млн.

Проєкт може змінити світову авіацію

Експерти відзначають, що в разі успішної реалізації Аль-Мактум стане не просто найбільшим аеропортом світу. Проєкт може змінити саму концепцію авіаційного хабу, перетворивши його на повноцінне місто, побудоване навколо глобальних подорожей, логістики та міжнародного бізнесу.

Якщо плани будуть реалізовані в повному обсязі, Дубай ще сильніше зміцнить свої позиції одного з ключових транспортних центрів між Європою, Азією та Африкою.

Інші новини про аеропорти

Нещодавно повідомлялося, що міжнародний аеропорт Дубая ( DXB), який працює з 1960 року і вважається найзавантаженішим міжнародним аеропортом, планується остаточно закрити у 2035 році.

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