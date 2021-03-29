Лоукостер Wizz Air планує знизити вартість авіаквитків після завершення кризи, викликаної пандемією COVID-19.
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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на заяву гендиректора Wizz Air Джозеф Вараді.
"Я не думаю [що після скасування обмежень після завершення пандемії COVID-19 ціни на авіаквитки зростуть]. Найближчим часом ми побачимо, як всі авіакомпанії будуть намагатися повернутися на ринок, і деякий час пропозиція буде перевищувати попит", – заявив Вараді.
За його словами, влітку, коли почнеться активне відновлення, відбудеться деяке зниження цін, але не кожна компанія зможе собі це дозволити.
"Якщо ми подивимося на цю ситуацію з точки зору Wizz Air, то закупівля 20 нових літаків і плани з купівлі ще 27 протягом року дозволять нам працювати з дуже низькими цінами. У нас не буде необхідності підвищувати тарифи, навіть навпаки - ми зможемо дозволити собі знизити тарифи та бути конкурентними на ринку", – заявив CEO Wizz Air.
На його думку, в довгостроковій перспективі ціни на квитки залишаться"на сьогоднішніх рівнях".
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