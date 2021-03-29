Влітку, коли почнеться активне відновлення, відбудеться деяке зниження цін, але не кожна компанія зможе собі це дозволити.

Лоукостер Wizz Air планує знизити вартість авіаквитків після завершення кризи, викликаної пандемією COVID-19.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на заяву гендиректора Wizz Air Джозеф Вараді.

"Я не думаю [що після скасування обмежень після завершення пандемії COVID-19 ціни на авіаквитки зростуть]. Найближчим часом ми побачимо, як всі авіакомпанії будуть намагатися повернутися на ринок, і деякий час пропозиція буде перевищувати попит", – заявив Вараді.

За його словами, влітку, коли почнеться активне відновлення, відбудеться деяке зниження цін, але не кожна компанія зможе собі це дозволити.

"Якщо ми подивимося на цю ситуацію з точки зору Wizz Air, то закупівля 20 нових літаків і плани з купівлі ще 27 протягом року дозволять нам працювати з дуже низькими цінами. У нас не буде необхідності підвищувати тарифи, навіть навпаки - ми зможемо дозволити собі знизити тарифи та бути конкурентними на ринку", – заявив CEO Wizz Air.

На його думку, в довгостроковій перспективі ціни на квитки залишаться"на сьогоднішніх рівнях".

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Автор: Андрій Кібальний