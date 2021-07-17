Власникам баз відпочинку фахівці порадили стримувати нашестя медуз за допомогою установки бар'єрних сіток.

На пляжах Азовського моря справжнє нашестя медуз. Відпочиваючі на курортах в Мелітопольському районі останнім часом часто скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль. Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили такий вал медуз, і дали кілька рекомендацій базам відпочинку.

Як пише місцеве видання "РИА-Мелітополь", фахівці пов'язують зростання кількості медуз в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному, а проробляють шлях вони через Керченську протоку навесні.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масову присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

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Також в ІРЕМ звернули увагу, що якщо найвища чисельність медуз в Азовському морі була зареєстрована в 1978 році з цифрою близько 7 мільярдів, то вже в 2018-му на Азові їх нарахували всього 10 мільйонів особин.

Взагалі в Азовському морі медузи представлені двома видами: корнерот і аурелія або медуза вухата.

Власникам баз відпочинку фахівці порадили стримувати нашестя медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів. Адже туристи не хочуть купатися у воді, що кишить слизькими отруйними мешканцями, і достроково припиняють відпустки.

Медузи можуть завдати прямої шкоди здоров'ю людини через опіки щупальцями і органічного забруднення водойми.

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Автор: Вікторія Гордієнко