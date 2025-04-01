Раніше уряди низки країн випустили спеціальні попередження про поїздки до США.

Наприкінці лютого 2025 року, за підсумками першого місяця правління 47-го президента США Дональда Трампа, низка профільних експертів припустила, що на туристичний сектор країни чекають великі проблеми через його сувору імміграційну політику. І, судячи з усього, ці проблеми вже почалися.

Як пише The Independent, наразі Сполучені Штати входять до трійки найбільш відвідуваних країн світу. Поєднання вражаючих визначних пам'яток і роль країни як глобального ділового центру десятиліттями приваблювали іноземних туристів – 2023 року США відвідали 66,5 млн осіб, а 2024 року, як очікується, цей показник буде ще вищим.

Однак за останні місяці багато що змінилося, і показники 2025 року можуть виявитися не такими потужними – різкий розворот адміністрації Трампа в зовнішній дипломатії та відносинах із країнами-партнерами, а також внутрішні культурні зрушення вже починають впливати на бажання туристів відвідати США.

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У нещодавньому звіті дослідницької компанії Tourism Economics прогнозується, що в'їзний туризм у США у 2025 році скоротиться на 5,5%, замість зростання майже на 9%, як прогнозувалося раніше. Подальше посилення тарифних і торговельних воєн може призвести до ще більшого скорочення міжнародного туризму, що може знизити доходи США від в'їзного туризму на 18 мільярдів доларів уже цього року.

Видання зазначає, що вже є деякі свідчення скасування туристичних поїздок до США. Відтоді як Трамп оголосив про введення 25%-вих мит на багато канадських товарів, кількість канадців, які перетинають кордон на деяких пунктах пропуску, скоротилася в деякі дні на 45% порівняно з минулим роком. Тим часом Air Canada оголосила про скорочення рейсів за деякими напрямками відпочинку в США, включно з Лас-Вегасом, з березня, оскільки попит на них знижується. Але ж саме Канада є найбільшим джерелом міжнародних туристів у США.

Згідно з березневим опитуванням канадського дослідника ринку Leger, 36% канадців, які планували поїздки до США, вже скасували їх. А, за даними аналітичної компанії OAG, кількість бронювань квитків на рейси з Канади до США скоротилася більш як на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Деякі потенційні відвідувачі називали однією з причин скасування поїздок несприятливий політичний клімат у США, включно з гнівною риторикою про іноземців, мігрантів і спільноту ЛГБТК+.

Є й інші чинники, які можуть вплинути на мандрівників, наприклад, із Західної Європи, на частку якої торік припало 37% зарубіжних поїздок до США. До них належать тарифи США, що підвищують ціни на внутрішньому ринку, і більш проросійська позиція нової адміністрації США з приводу війни в Україні.

Нещодавнє дослідження YouGov у березні показало, що ставлення західної Європи до США стало більш негативним після переобрання Трампа. Більше половини людей у Великій Британії (53%), Німеччині (56%), Швеції (63%) і Данії (74%) тепер мають несприятливу думку про США.

Тим часом, більш жорсткий контроль на мексиканському кордоні також впливає на показники туризму в США, адже саме Мексика є другим за величиною ринком в'їзного туризму в країну. Так, якщо під час першого терміну Трампа візити мексиканців до США скоротилися на 3%, то в лютому цього року авіаперельоти з Мексики вже впали на 6% порівняно з 2024 роком.

Водночас багато країн уже оновили свої рекомендації щодо поїздок до США. Наприклад, 15 березня Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило свої рекомендації для США, попередивши відвідувачів, що "ви можете бути піддані арешту або затриманню, якщо порушите правила". Німеччина внесла аналогічні оновлення до своїх рекомендацій щодо поїздок після того, як кілька німців нещодавно були затримані на кілька тижнів прикордонниками США.

Багато європейських країн, включно з Францією, Німеччиною, Данією та Норвегією, також випустили спеціальні попередження про поїздки для трансгендерних і небінарних громадян, оскільки влада США вимагає від туристів зазначати свою біологічну стать за народженням у заявах на візу. Це сталося після того, як США припинили видавати паспорти з маркером X – зазвичай використовуваним тими, хто ідентифікує себе як небінарний – для своїх власних громадян.

Водночас, на тлі того, як тисячі мандрівників скасовують свої поїздки до США, інші напрямки відзначають сплеск інтересу. Зокрема, про збільшення запитів повідомили готелі на Бермудських островах, куди свої ділові та туристичні поїздки зі США переносять канадці. Європа також повідомила про зростання кількості бронювань із Канади.

Експерти також зазначають, що нові візові та в'їзні обмеження у США завадять уболівальникам і спортсменам насолодитися чемпіонатом світу з футболу серед чоловіків ФІФА 2026 року, що має відбутися у США, Канаді й Мексиці, адже гості з деяких країн, як-от Бразилія, Туреччина та Колумбія, можуть чекати до 700 днів, щоб отримати візи. Міжнародний олімпійський комітет також висловив занепокоєння з приводу Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, хоча офіційні особи США наполягають на тому, що "Америка буде відкрита".

Видання підкреслює, що США ризикують втратити свою привабливість як провідне місце відпочинку через затримки з видачею віз, посилення прикордонного контролю, зростаюче занепокоєння з приводу прав людини і різку риторику проти меншин. Довгостроковий вплив на туристичну галузь може виявитися важкозворотнім.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли, що з моменту вступу на посаду 47-го президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року, на прикордонних переходах країни сталася низка гучних інцидентів з іноземними туристами, насамперед із Європи та Канади, для яких діє спрощена система безвізового в'їзду.

Людей зупиняли прямо на кордоні й потім утримували в імміграційних центрах під вартою протягом кількох тижнів, перш ніж їм дозволили полетіти додому власним коштом.

Через це багато мандрівників з європейських країн і Канади почали побоюватися подорожувати до США.

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