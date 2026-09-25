Не лише через гроші: пілот розкрив, навіщо авіакомпанії обмежують вагу ручної поклажі

Пасажири залежно від авіакомпанії та вартості придбаного квитка можуть мати різні обмеження щодо кількості та ваги багажу.

Кожна авіакомпанія суворо нормує вагу та габарити ручної поклажі, яку можна взяти з собою в салон літака. При цьому пасажири можуть летіти одним і тим самим типом літака, але залежно від авіакомпанії та вартості придбаного квитка матимуть абсолютно різні обмеження щодо кількості та ваги багажу. І справа тут не лише в грошах.

Як пише The Independent, колишній пілот, який нині працює дослідником у сфері авіаційної безпеки, пояснив, чому авіакомпанії обмежують вагу та кількість багажу в салоні літака та чому це важливо для безпеки.

Чому вага пасажирів і багажу має значення

Кожен літак має максимальну злітну масу, перевищувати яку не можна з міркувань безпеки. До неї входить вага самого літака, паливо, запаси їжі та напоїв на борту, вантаж, вага пілотів і бортпровідників, а також пасажирів та їхнього багажу.

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Якщо літак невеликий і на борту перебуває менш як сім пасажирів, необхідно знати фактичну вагу кожного з них. Інколи пасажирам доводиться зважуватися в аеропорту разом зі своїм багажем.

Водночас для більших літаків, які обслуговують завантажені маршрути, правила дозволяють використовувати середню вагу пасажира для розрахунку загальної маси людей на борту.

Так, колишній пілот розповідає, що коли він лише починав працювати в авіації у 1998 році, встановлена правилами стандартна вага пасажира становила 77 кг на людину без урахування ручної поклажі. Однак у міру того, як середня вага людей збільшувалася, законодавство також довелося переглядати.

Для літаків із максимальною місткістю від 150 до 299 пасажирських місць, зокрема Boeing 737, нині стандартна розрахункова вага дорослого чоловіка становить 81,8 кг, а дорослої жінки – 66,7 кг. Окремо враховується і ручна поклажа – стандартно по 7 кг на одного пасажира.

Водночас закон дозволяє окремим авіакомпаніям звертатися за дозволом на використання власних стандартів ваги пасажирів та ручної поклажі. Саме це дає авіакомпаніям можливість встановлювати різні вимоги до ручної поклажі, пояснює експерт.

Менше багажу – безпечніша подорож

Надмірна ручна поклажа буквально створює додаткове навантаження для бортпровідників. Вони регулярно отримують травми спини та інші ушкодження під час піднімання важких сумок і розміщення їх у верхніх багажних відсіках.

Є й інша проблема – великі сумки уповільнюють процес посадки. Бортпровідникам та пасажирам доводиться витрачати додатковий час на спроби розмістити громіздкі речі, через що в салоні виникають затори.

Особливо небезпечним надлишковий багаж може стати під час надзвичайної ситуації. Дослідження показують, що пасажири, які під час евакуації зупиняються, щоб забрати свої речі, сповільнюють вихід людей із літака. Тому, коли збиратиметеся в подорож, варто пам’ятати: якщо хочете, щоб літак вирушив вчасно, а в разі надзвичайної ситуації евакуація була безпечнішою, беріть із собою менше речей.

Нагадаємо, літак Wizz Air, що мав виконати рейс із Рима до Констанци, не вилетів своєчасно, бо стюардеса помітила тріщину на одному з ілюмінаторів літака. Пасажири вже перебували на борту, а літак прямував до злітної смуги, коли стюардеса помітила проблему й негайно повідомила про це екіпажу. Пілот вирішив перервати процедуру та повернути літак у зону, призначену для технічних перевірок.

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