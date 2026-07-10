Жах на висоті 6000 метрів: пасажира Ryanair ледь не висмоктало через ілюмінатор (відео)

Чоловік отримав опіки від потужного потоку повітря, його доправили до лікарні.

На рейсі Ryanair ледь не сталася трагедія. Під час польоту у Boeing 737 відірвалася частина двигуна і розбила ілюмінатор, через що одного з пасажирів ледь не висмоктало назовні, повідомляє The Sun.

Інцидент стався на борту рейсу FR1879 із Салонік до німецького Меммінгена. Аварійна ситуація виникла, коли літак перебував на висоті близько 6100 метрів.

"Пролунав звук, ніби луснула шина. Почалася паніка, люди кричали, адже через розгерметизацію літак одразу почав втрачати висоту. На мить я подумав, що хтось випадково відкрив аварійні двері. Бортпровідники теж розгубилися. Ми всі одразу вдягнули кисневі маски. Здавалося, минула ціла вічність, перш ніж ми зрозуміли, що сталося", – згадує подію один з очевидців.

Майже одразу всі звернули увагу на постраждалого. Ним виявився 61-річний громадянин Сербії, якого "затягнуло до плечей" назовні через різкий перепад тиску. Врятувала чоловіка дружина, яка сиділа поруч і тримала його протягом п'яти хвилин, доки на допомогу не прийшли інші пасажири. Це фактично врятувало йому життя.

"Його голова та плечі стирчали з розбитого ілюмінатора", – розповів шокований свідок інциденту.

Інший очевидець повідомив ЗМІ, що "голова чоловіка повністю опинилася за межами літака".

Приблизно через 75 хвилин після зльоту літак здійснив аварійну посадку. Обстеження показало, що постраждалий отримав опіки від потужного потоку повітря. Його доправили до лікарні.

За фактом події розпочато розслідування. За попередніми даними, небезпечний інцидент стався через несправність двигуна.

На відео, знятому після інциденту, видно кисневі маски, що звисають зі стелі, а також великий отвір на місці одного з ілюмінаторів. У компанії Ryanair повідомили, що літак повернувся до Салонік через те, що "під час польоту відірвалося пасажирське вікно".

Скандали за участі Ryanair – останні новини

Раніше Ryanair ініціювала кримінальне провадження проти пасажира, який під час польоту до Іспанії видавав себе за дипломата Організації Об'єднаних Націй і словесно ображав бортпровідників. Після посадки на борт чоловік заявив, що має "дипломатичний імунітет" та спробував зайняти місце, не вказане в його посадковому талоні. Врешті-решт, поліцейські змусили його залишити борт.

А ще раніше компанія Ryanair оштрафувала пасажирку на 60 євро через пляшку води, прикріплену до зовнішнього боку її рюкзака.

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