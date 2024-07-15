Кілька мобілізованих чоловіків втекли з навчального полігону та хотіли втекти за кордон.

На Одещині прикордонник застрелив дезертира, який намагався втекти за кордон та при затриманні чинив опір. Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

За словами правоохоронця, вчора четверо чоловіків, які були мобілізовані на військову службу, втекли з навчального полігону в Одеській області. За даними джерела, вони планували перетнути державний кордон поза пунктами пропуску, але в одному з населених пунктів були зупинені прикордонниками.

"При перевірці двоє з чотирьох пасажирів автівки почали тікати… Згодом всі були затримані, але один з втікачів чинив опір, напавши на прикордонника. Тому прикордонники були вимушені застосувати зброю. На місці вночі працювали слідчі. Всі відповідні матеріали передали до ДБР", - сказало джерело.

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За словами правоохоронця, медики, які прибули на місце події, констатували смерть втікача та відповідні тілесні ушкодження у військовослужбовця.

У Територіальному управлінні ДБР Миколаєва УНІАН підтвердили факт події та зазначили, що попередньо відкрито провадження за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.

Напад на прикордонника на кордоні з Румунією - подробиці

Як повідомляв УНІАН, двоє чоловіків напали на прикордонний наряд, який у відповідь застосував зброю. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, це сталося 29 червня ввечері на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника.

З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер.

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