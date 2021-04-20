Туристи зможуть не здавати тест на COVID-19.

Громадяни України зможуть відвідати Чорногорію без обмежень, введених через пандемію коронавірусу.

Читайте такожНазвано аеропорти з найдешевшими тестами на COVID-19Про це повідомив міністр фінансів і соціального забезпечення Мілойко Спаїч в Twitter.

Так, українці можуть не здавати тест на COVID-19, щоб відпочити в Чорногорії.

"Раді повідомити вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021, для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР тестування", - повідомив Спаїч.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Людмила Жерновська