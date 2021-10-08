Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi виконав перший рейс зі столиці ОАЕ Абу-Дабі до Одеси.
Рейс був виконаний 7 жовтня 2021 року. Про це повідомляє Avianews.com.
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Авіаперевізник буде літати за новим маршрутом один раз на тиждень щочетверга.
З 19 грудня в розклад внесений другий щотижневий рейс щонеділі.
Ціна квитка:
Авіаквитки Одеса-Абу-Дабі на рейси до кінця року коштують від 969 грн в один бік. Найдешевші квитки включають перевезення тільки ручної поклажі. Її габарити не повинні перевищувати 40х30х20 см, а вага 10 кг.
Розклад рейсів Абу-Дабі-Одеса-Абу-Дабі Wizz Air Abu Dhabi:
Абу-Дабі 12:50 → Одеса 16:10, четвер
Одеса 16:45 → Абу-Дабі 23: 30, четвер
Польоти між Одесою та Абу-Дабі Wizz Air Abu Dhabi буде виконувати на нових літаках Airbus A321neo, які розраховані на перевезення 239 пасажирів.
Wizz Air і нові рейси:
У липні 2021 року вперше за 10 років авіакомпанія Wizz Air запустила рейс у "Бориспроль"
10 вересня 2021 року стало відомо про те, що Wizz Air полетить в Угорський Дебрецен.
1 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Wizz Air повертається на маршрут Київ-Стокгольм.