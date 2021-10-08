Авіаперевізник буде літати за новим маршрутом один раз на тиждень щочетверга.

Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi виконав перший рейс зі столиці ОАЕ Абу-Дабі до Одеси.

Рейс був виконаний 7 жовтня 2021 року. Про це повідомляє Avianews.com.

Читайте такожWizz Air оголосив одноденні знижки 20% на рейсі до Італії

Авіаперевізник буде літати за новим маршрутом один раз на тиждень щочетверга.

З 19 грудня в розклад внесений другий щотижневий рейс щонеділі.

Ціна квитка:

Авіаквитки Одеса-Абу-Дабі на рейси до кінця року коштують від 969 грн в один бік. Найдешевші квитки включають перевезення тільки ручної поклажі. Її габарити не повинні перевищувати 40х30х20 см, а вага 10 кг.

Розклад рейсів Абу-Дабі-Одеса-Абу-Дабі Wizz Air Abu Dhabi:

Абу-Дабі 12:50 → Одеса 16:10, четвер

Одеса 16:45 → Абу-Дабі 23: 30, четвер

Польоти між Одесою та Абу-Дабі Wizz Air Abu Dhabi буде виконувати на нових літаках Airbus A321neo, які розраховані на перевезення 239 пасажирів.

Wizz Air і нові рейси:

У липні 2021 року вперше за 10 років авіакомпанія Wizz Air запустила рейс у "Бориспроль"

10 вересня 2021 року стало відомо про те, що Wizz Air полетить в Угорський Дебрецен.

1 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Wizz Air повертається на маршрут Київ-Стокгольм.

Автор: Олена Коваленко