Угода сприятиме здешевленню авіаквитків та розширенню географії подорожей.

Україна та Європейський Союз підписали угоду про спільний авіаційний простір, яка сприятиме здешевленню авіаквитків.

Відповідна подія відбулась сьогодні на 23-му саміті Україна-ЄС в Києві.

Як повідомляв УНІАН, в червні Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів. Також вони сприятимуть розвитку торгівлі, туризму, інвестиціям та економічному та соціальному розвитку.

Читайте такожВ Україні конфіскують частину вже розмитнених "євроблях": хто ризикує залишитися без автомобіляУгода про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС після її підписання, ратифікації та набуття чинності сприятиме здешевленню авіаквитків та розширенню географії подорожей.

Довідка УНІАН. Київ протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір, який дозволив би українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу й України.

Раніше підписання угоди було неможливим через суперечку між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, й Україна не мала права самостійно ухвалювати будь-які односторонні рішення з цього питання. 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про "відкрите небо".

Автор: Ганна Бредіхіна