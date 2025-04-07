Люди, які бажають відвідати пляж, були попереджені про його приховане місце розташування

Греція завжди є популярним місцем для відвідування, але туристи можуть не знати про один прихований пляж. Про це пише Daily Express.

Пляж Ксерокамбос, який розташований у менш відвідуваній південно-східній частині Криту, має найдовшу берегову лінію в Середземномор'ї. Він може похвалитися білим шовковистим піском і чистою водою, що робить його ідеальним місцем для туристів, щоб провести день на сонці.

Цікаво, що тут також є кілька печер і сусідня бухта, яка є чудовим місцем для пікніка. Пляж має вражаючий гірський фон, що додає йому чудового видовища.

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"Однак люди, які бажають відвідати пляж, були попереджені про його приховане місце розташування. Ксерокамбос розташований далеко від уторованих доріг, і вам потрібно буде слідувати звивистими дорогами, щоб дістатися туди", - сказано в статті.

За даними Time Out, відвідувачам слід вирушити з міста Сітія в традиційне гірське село Армені, перш ніж їхати "найстрашнішою" дорогою Греції. Вона має вигляд спіралі вздовж краю глибокої ущелини, перш ніж нарешті досягти майже безлюдних бухт.

Там є кілька таверн і гостьових будинків, де можна зупинитися: Akti Rooms, де є апартаменти поруч із пляжем, є одним із найкращих місць для проживання.

Кілька людей залишили захоплені відгуки про пляж Ксерокамбос. Одна людина сказала:

"Дуже гарний пляж із безкоштовними шезлонгами, я заплатив лише 3 євро за свою каву, фантастичні краєвиди, прекрасне море! Я рекомендую цей пляж!"

Другий зазначив, що "пляж - це прихований рай із захоплюючими панорамними видами. За його словами, чиста вода ідеально підходить для купання, тому його можна вважати "кращим місце для тих, хто шукає спокій і природну красу".

Третій турист теж похвалив місце і написав:

"Приголомшливі краєвиди і цікаво спостерігати за тим, як приходять і йдуть яхти, рибальські човни привозять свій улов і відправляють його прямо на кухню прекрасної пляжної таверни Aloni. Є також кілька інших таверн. Кабінка для переодягання і душ на пляжі, а також кілька безкоштовних шезлонгів, якщо ви вип'єте або поїсте в тавернах. Ви можете дістатися сюди на незвичайному місцевому автобусі з його характерним гудком, який звучить по всьому маршруту, задоволення, яке не можна пропустити! Варто відвідати, ви теж можете потрапити під його чари".

Новини туризму

Регіон Пікос-де-Еуропа в Іспанії славиться своїми приголомшливими краєвидами, і це тихий район, де можна насолодитися спокійним відпочинком. Він, розташований на півночі Іспанії, є приголомшливим гірським хребтом, який пропонує чарівні села і різноманітні види активного відпочинку.

Цей район ідеально підходить для любителів природи, пропонуючи мальовничі походи, вражаючі скелі та альпійські озера.

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