За відпочинком у дійсно англійському стилі вирушайте до маєтку Chevithorne Barton. Ця стародавня ділянка між Ексмуром і пагорбами Блекдаун є домом для найбільшої у Великій Британії колекції дубів.

Оскільки погода стає спекотнішою, пошукові запити в Інтернеті за словом coolcations швидко зростають. Туристичні напрямки з більш прохолодним кліматом - Канада, скандинавські країни, Ісландія, Альпи - опинилися в тренді.

Але є способи уникнути спеки і у Великій Британії, написало видання The Telegraph і перерахувало найвдаліших 10 місць.

1. Шетландські острови

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Літо на найпівнічнішому форпості Британії коротке, прохолодне і вітряне - ідеально для тих, хто не любить спеку, і для дослідження архіпелагу пішки. Безліч диких тварин також полюбляють проводити тут літо, тож шукайте китів і дельфінів, прогулюючись мисом Самбург, помічайте великих поморників на скелях, огинаючи мис Гіллсвік, і дивіться на тупиків зблизька на островах Йелл і Анст.

Ramble Worldwide пропонує 7-денну екскурсію Шетландськими островами з гідом від 2009 фунтів стерлінгів з людини і напівпансіон.

2. Шропшир

Що може бути крутіше, ніж зупинитися у величному будинку? Особливо в тому, де є власний басейн. Salwey Lodge, недалеко від Ладлоу, був побудований у 1740-х роках. Тепер він приймає гостей. Гостям запропонують прогулянки, зокрема в Mortimer Forest, зелену зону площею 1000 га, що ідеально підходить для лісових купань у тіні.

Salwey Lodge пропонує дводенний пакет від 290 фунтів стерлінгів на людину, повний пансіон.

3. Пембрукшир

Північний Пембрукшир приймає менше відвідувачів і пропонує безліч способів врятуватися від спеки. Вирушайте в Ньюпорт і зупиніться в Y Sied. Поблизу є хороші місця для купання в морі: Newport Sands, Aberfforest, Pwllgwaelod. Ви також можете здійснити прогулянки пагорбами Преселі. Потім досліджуйте затишний, облямований папоротями Rosebush Quarry - одне з найкращих місць для дикого плавання в Уельсі.

Coastal Cottages пропонує тиждень у Y Sied, двомісне розміщення, від 719 фунтів.

4. Ланкашир

Orchard Glamping, розташований на узліссі - вигідна база, занурена в природу. Вирушайте на прогулянку в парк Вайресдейл, де на величезному озері можна взяти напрокат дошку для серфінгу. Якщо вам хочеться чогось більш незвичайного, вирушайте в розважальний центр Flower Bowl, де розташована єдина в північній Англії ковзанка для керлінгу (пробний сеанс 22 фунти стерлінгів).

Orchard Glamping пропонує капсули, що вміщають до 6 осіб, від 200 фунтів стерлінгів за дві ночі.

5. Східний Сассекс

Новий маршрут "Винний трикутник Ротера" пов'язує 7 виноградників у долині Ротера між містами Рай, Гастінгс і Флімвелл. Усі вони пропонують екскурсії та дегустації, і більшість з яких пропонують розміщення з видом на виноградники. Або ж зникніть у довколишніх лісах маєтку Glottenham Castle: забронюйте Rosetti, будиночок на галявині в стилі прерафаелітів, з душем просто неба і деревом, що росте в його центрі.

Canopy & Stars пропонує 4-денне проживання в Rosetti, де можуть розміститися 5 осіб, від 435 фунтів стерлінгів.

6. Графство Даун

У Північній Ірландії не буває так спекотно. Зупиніться в одному з двох котеджів 1830-х років, які розташовані під маяком на цьому оточеному хвилями мисі, потім відвідайте Странгфорд-Лох, найбільшу морську затоку на Британських островах, де ви можете прогулятися лісовими та прибережними стежками, а також дослідити околиці на каяку або каное - вирушайте веслами до островів Боретрі, щоб подивитися на тюленів, що гріються на сонці.

Irish Landmark пропонує 2 ночі в котеджах St John's Point, де можуть розміститися 4 людини, від 386 фунтів стерлінгів.

7. Канал у Стаффордширі

Канал Shropshire Union - це прохолодний коридор зелених і синіх просторів, що простягається від Честера до околиць Вулверхемптона. Це водний шлях, облямований полями, лісами і тихою сільською місцевістю, що пропонує укриття як від спеки, так і від сучасного світу. Орендуйте човен у місті Бревуд для спокійної подорожі до Маркет-Дрейтона і назад через глибокі протоки, арочні мости, красиві села, кілька шлюзів і пабів на буксирувальній стежці, перш ніж пришвартуватися в Gnosall's Boat Inn, щоб випити пива.

Drifters пропонує 4-денний серпневий відпочинок на борту Sir Ulfius, з чотирма спальними місцями, від 1097 фунтів стерлінгів.

8. Девон

За відпочинком у найанглійському стилі вирушайте в маєток Chevithorne Barton. Ця стародавня ділянка між Ексмуром і пагорбами Блекдаун є домівкою для найбільшої у Великій Британії колекції дубів. Відвідайте її в безкоштовний день відкритих дверей (з 7 по 13 липня; з 4 по 8 серпня 2025 року) або, що ще краще, зупиніться на території в найвишуканішому з будиночків на деревах. Verte - це відзначена нагородою RIBA будова з дерева і скла, де ви можете відпочити на озерах.

Unique Homestays пропонує тиждень у Verte, 10 спальних місць, від 3795 фунтів стерлінгів.

9. Троссачс

Лох-Ломонд і національний парк Троссачс - це незаймані простори з кілометрами річок, лісовими масивами і 22 озерами. Чудовий спосіб дослідити - вирушити в похід 48-кілометровою стежкою Великого Троссачса від Інверснейда до Калландера. Щоб отримати найкрутіший досвід проходження маршруту, приєднайтеся до походу з плаванням, який поєднує в собі прогулянки водоспадами, заповідниками і високими горами Мунро із зануреннями.

Responsible Travel пропонує 5-денну екскурсію в Троссачс з гідом від 995 фунтів стерлінгів з людини, нічліг і сніданок, включно з обідами, без урахування перельотів.

10. Північний Йоркшир

Якщо ви хочете провести дуже круту відпустку, зупиніться в Saltmoore, який відкрився 2024 року і розташований на краю національного парку North York Moors. Його спа-центр Sanctuary Spa пропонує безліч оздоровчих процедур, від крижаної ванни Brass Monkey до кріотерапевтичної камери. Він розташований лише за 10 хвилин ходьби від пляжу Сендсенд, широкої смуги, звідки відкривається вид на абатство Вітбі, підбадьорливого плавання та хорошого серфінгу - ви можете взяти напрокат серфінг-платформи, каяки та серфінгові дошки.

Saltmoore пропонує двомісні номери від 200 фунтів стерлінгів за ніч, тільки проживання.

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