Відвідувачі називають її одним із найкрасивіших місць, де вони коли-небудь були.

Розташоване між містами французької Рив'єри Ніццою та Каннами, село Ез заховане від світу.

Як пише Daily Express, незважаючи на те, що воно розташоване в одному з найпопулярніших туристичних місць Європи, відвідування цього місця схоже на подорож у часі.

Зазначається, що село розташоване високо на пагорбі з видом на блискуче Середземне море і, з його брукованими вуличками, середньовічними руїнами і захоплюючими дух краєвидами, має чарівність старого світу.

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У той час як два сусідніх приморських міста переповнені туристами, ніхто, схоже, не усвідомлює, що між ними розташоване це чарівне село.

"Прогулянка вузькими, звивистими провулками нагадує дослідження живої листівки, де на кожному повороті відкриваються химерні кам'яні будівлі, прикрашені яскравими квітами", - зазначає видання.

Головною перлиною села є екзотичний Jardin Exotique, пишний ботанічний сад, розташований на вершині пагорба. Звідси відкривається панорамний вид на Лазурний берег, що простягається від блакитних вод Середземного моря до зелених пагорбів за ним.

Для любителів історії руїни середньовічного замку на вершині є обов'язковим місцем для відвідування. Хоча сама фортеця давно зникла, її залишки дають змогу зазирнути в легендарне минуле села.

Зазначається, що бутіки і ремісничі лавки в селі ідеально підходять для придбання унікальних сувенірів, від прикрас ручної роботи до провансальських лавандових виробів. Жоден візит в Ез не буде повним без зупинки в одному з його чарівних кафе або вишуканих ресторанів.

Доїхати до Ез із Лондона просто: це переліт з одного з найбільших аеропортів Лондона - Хітроу, Гатвік або Лутон - в аеропорт Ніцца-Лазурний берег. Переліт займає близько двох годин, і з численними щоденними рейсами легко знайти зручний час відправлення.

Від Ніцци Ез розташованк усього за 20 хвилин їзди прибережною Moyenne Corniche, одним із наймальовничіших маршрутів у регіоні. Як альтернативу можна сісти на поїзд із Ніцци до Ез-сюр-Мер, що займе близько 15 хвилин, а потім трохи покататися на автобусі або піднятися в село пішки.

Новини туризму

У Франції знаходиться невелике село, яке є одним із наймальовничіших місць цієї країни. Йдеться про Бельвес у Дордоні, який має вигляд сцени з казки.

У цьому селі є кілька історичних будівель, які можна відвідати, адже вони є унікальними. Також село відоме тим, що є домівкою для семи дзвіниць, які видно здалеку. Крім того, у центрі Бельвеса можна побачити критий ринковий зал 15 століття.

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