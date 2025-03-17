Друге за величиною озеро в Італії оточене приголомшливими альпійськими горами.

Відвідування озера Маджоре обійдеться дешевше, також там тихіше і менш людно, ніж на більш популярному Комо, яке відвідує 1,4 млн туристів на рік.

Це озеро розташоване між П'ємонтом, Ломбардією і швейцарським кантоном Тічино, пише Express. На цьому озері, дуже популярному серед італійських туристів, спокійні води, захищені від вітру горами, типовими для Ломбардії.

Друге за величиною озеро в Італії найкраще оглядати під час прогулянки на човні, де на острові Ізола Белла можна побачити Палаццо Борромео XVII століття, де довгий час жив відомий італійський диригент Артуро Тосканіні.

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Для екскурсії на цілий день із середини квітня вирушає Lake Maggiore Express, що поєднує в собі прогулянку човном і подорож залізницею через долину Чентоваллі та Віджеццо. До його маршруту можна приєднатися як в Італії, так і в Швейцарії.

Спокійні води озера роблять його ідеальним для водних видів спорту, а околиці запрошують вирушити в похід, покататися на велосипеді або навіть на конях.

Видання зазначило, що на озері Комо таким спокоєм не насолодитися через натовпи туристів. Саме Комо може стати наступним європейським напрямком, де буде запроваджено туристичний податок, схожий на той, що діє у Венеції.

Інші новини туризму

Італія залишається одним із найпопулярніших напрямків у туристів цього року. Але, як зазначає Traveloffpath, подорож до Італії рідко обходиться без непомірних витрат. На щастя для ощадливих туристів, не вся Італія дорога і багатолюдна. Є 3 незвичайних міста, відвідування яких не потребуватиме всіх грошей світу.

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