До топ-10 аеропортів потрапили "Бориспіль", "Київ" імені Ігоря Сікорського, "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Харків", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон" та "Дніпропетровськ".

Міністерство цифрової трансформації назвало 10 українських аеропортів, які приймають цифрові документи мобільного додатку "Дія" для ідентифікації пасажирів.

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Цифрові документи приймають такі аеропорти: "Бориспіль", "Київ" імені Ігоря Сікорського, "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Харків", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон" і "Дніпропетровськ".

Зазначається, що аеропорт "Дніпропетровськ" почав приймати "Дія" три дні тому і за цей період близько 20% пасажирів скористалися е-паспортами в додатку.

Що цьому передувало

У липні 2020 року Міжнародний аеропорт "Бориспіль" почав приймати електронні внутрішні та закордонні паспорти в мобільному додатку для оцифрованих документів "Дія" для ідентифікації пасажирів на внутрішніх рейсах.

У квітні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило електронні паспорти в мобільному додатку"Дія".

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Автор: Павло Степанець