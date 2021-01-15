Адміністрація обох аеропортів запевняє, що у них достатньо техніки, щоб забезпечити безперебійну роботу.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не обмежує свою роботу через снігопад і продовжує працювати в штатному режимі.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-служба аеропорту.

"Станом на сьогодні аеропорт працює в штатному режимі. Зараз рейси здійснюються згідно з розкладом",-повідомила прес-служба.

У прес-службі зазначили, що аеродромна служба забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках і перонах. Для цього задіяно 20 одиниць спеціальної техніки.

"Служби аеропорту укомплектовані всім необхідним і забезпечують безперебійну роботу аеропорту", - підсумувала прес-служба.

Міжнародний аеропорт «Київ» імені Сікорського також працює в штатному режимі, незважаючи на снігопад, всі рейси виконуються відповідно до розкладу, повідомила прес-служба аеропорту на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Погіршення погоди в Україні не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту «Київ». Ми вчасно підготувалися до снігових опадів і зниження температури, тому всі рейси виконуються відповідно до розкладу і без запізнень», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зараз автопарк, який працює на пероні аеропорту, налічує понад 120 одиниць спецтехніки.

Потужний снігопад в Україні

Вчора, 14 січня, Київ накрив снігопад, який триває досі. Також у столиці України спостерігається зниження температури.

Сьогодні, 15 січня, невеликий сніг спостерігається також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Тут випало від 5 до 10 см снігу.

Температура повітря на всій території України коливається від -10° до -2°, в Одеській області -12...+2°.

На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см.Температура повітря -10...-4°. Стан покриття мокрий у Закарпатській, у Львівській на покритті - снігова каша, в Івано-Франківській - покриття засніжене.

Зазначається, що в областях виконуються роботи з розчищення проїжджої частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений.

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Автор: Павло Степанець