Розкіш ще ніколи не була такою доступною: елітні готелі Дубая знизили ціни в 4 рази

Готелі в Дубаї роблять усе можливе, щоб привабити туристів, і сподіваються на повернення колишніх часів.

Через відсутність іноземних туристів готелі Дубая переорієнтувалися на місцевих, і тепер вони отримали доступ до небувалого рівня розкоші.

На штучному острові Пальма Джумейра величезні вестибюлі розкішних 5-зіркових готелів знову почали наповнюватися відпочивальниками у вихідні та святкові дні завдяки притоку самих жителів ОАЕ, повідомляє Hotnews. Відзначається, що їх привабили безпрецедентні акції.

"Я ніколи раніше не зупинявся в готелі на Пальмі, тому що ціни були захмарними. Але завдяки пільговому тарифу для резидентів, який учетверо нижчий за звичайний, розкіш у Дубаї стала доступною", – прокоментував ліванський лікар Фаді Іскандарані, який живе в Дубаї вже 5 років.

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Однак, незважаючи на це, помітно, що приплив туристів не такий вже й великий, і власникам готелів доводиться закривати цілі поверхи.

Видання зазначило, що минулого року в Дубаї відпочивали 19,5 млн туристів, що зробило його одним із найкращих туристичних напрямків у регіоні. Його 827 готелів – 173 з яких були п'ятизірковими – мали середній рівень заповнюваності понад 80%.

Але війна в Ірані, яка поширилася і на країни Перської затоки, похитнула його імідж стабільності.

З моменту набрання чинності перемир'я 8 квітня деякі туристи повернулися, але приплив залишається обмеженим, сказав Майкл Робінсон, генеральний менеджер Anantara The Palm. Він зазначив, що завдяки своїм віллам на палях, штучним лагунам і декору в тайському стилі готель також приваблює багатьох місцевих жителів, пропонуючи їм знижки до 50%.

"У вихідні дні, особливо в суботні вечори, ми зазвичай перевищуємо 90% заповнюваності", – з радістю сказав Робінсон. З понеділка по четвер рівень заповнюваності падає до 20 або 30%.

Але Робінсон не впевнений, що така модель здатна довго працювати:

"Якщо ситуація збережеться до липня, коли почнуться шкільні канікули і багато сімей поїдуть з Дубая, щоб провести літо в інших місцях, попит на відпочинок вдома знизиться", – визнав Робінсон.

А деякі готелі через відсутність туристів і зовсім закрилися, щоб, наприклад, провести ремонт, так само, як це зробив культовий палац Бурдж-аль-Араб. Інші скоротили штат або заробітну плату, особливо в центрі міста, який більше залежить від ділового туризму. Співробітник одного з таких готелів на умовах анонімності розповів, що його зарплату скоротили на 40%.

Деяким співробітникам, які працюють у розкішних готелях, часто пропонують відпустку за власний рахунок.

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Нещодавно Дубай відкрив перший у світі пляж "тільки для жінок". На пляжі діятимуть суворі правила відвідування.

Крім того, найзавантаженіший міжнародний аеропорт світу закриють назавжди. Такий крок є частиною амбітної стратегії ОАЕ щодо домінування у сфері глобальних авіаперевезень та логістики.

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