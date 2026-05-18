Дубай відкрив перший у світі пляж 'лише для жінок'

На пляжі діятимуть суворі правила відвідування.

У Дубаї відкрився перший у світі цілодобовий приватний пляж тільки для жінок, де працює виключно жіночий персонал і передбачено спеціальне місце для нічного купання.

Як пише The Independent, закритий пляж Аль-Мамзар, розташований у північно-східній частині емірату, відкрився на початку цього місяця для мешканців і туристів у рамках більш масштабного проєкту реконструкції Аль-Мамзара, спрямованого на розширення пляжів та інфраструктури Дубая.

Він обладнаний огорожею, що забезпечує приватність, суворими правилами заборони фотозйомки та "інтелектуальними системами моніторингу безпеки".

Видання нагадує, що в декількох місцях в ОАЕ вже є пляжні зони тільки для жінок або спеціальні дні для жінок. Однак новий пляж тільки для жінок – перший, що забезпечує цілодобовий доступ.

Пляжна зона площею 125 тисяч квадратних метрів обслуговуватиметься виключно жіночим персоналом, включаючи охоронниць і рятувальниць.

Також буде обладнано дитячий ігровий майданчик, куди хлопчикам буде дозволено вхід лише до шести років і у супроводі матерів.

Відпочинок у Дубаї – останні новини

Як повідомляв УНІАН.Туризм, через нестабільність на Близькому Сході після початку війни в Ірані раніше мегапопулярний Дубай перетворився на місто-привид.

Місцеві розкішні готелі навіть почали пропонувати туристам величезні знижки, проте у багатьох страх все ще виявляється сильнішим за бажання заощадити.

Тим часом у дубайських елітних ресторанів інша проблема – вони змушені радикально змінювати меню, оскільки багато продуктів туди складно доставити через транспортні проблеми.

