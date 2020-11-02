Раніше е-віза в Україну коштувала 85 доларів.

Українські електронні візи з 1 листопада 2020 року оформлюються за новою процедурою, при цьому консульський збір за разову е-візу становитиме 20 доларів.

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Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України в своєму Telegram-каналі.

Серед основних нововведень щодо видачі електронних віз в Україну

заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки у разі термінової процедури);

е-візи видаватимуться значно швидше: термінове оформлення е-Візи займатиме лише 1 робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме 3 робочі дні (дотепер термін розгляду візових клопотань сягав 9 днів);

на додаток до існуючої разової е-Візи з’явиться новий тип віз: е-Віза для дворазового в’їзду;

диференційовані тарифні ставки консульського збору суттєво знижуються: замість 85 дол. США за оформлення разової е-Візи, тепер консульський збір за разову е-Візу становитиме 20 дол. США, за дворазову – 30 дол. США.

Жителі яких країн можуть отримати е-візу в Україну

Наразі електронну візу в Україну можуть отримати громадяни 45 іноземних держав, повідомляється на сайті МЗС України.

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Автор: Марина Григоренко