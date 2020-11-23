У Києві на території ДНГ 26-27 листопада 2020 року відбудеться фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія», в рамках якого глядачам представлять виставу повітряних куль з України та Європи.
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Як запевняють організатори заходу, подія такого формату в Україні відбудеться вперше. Однак подібні шоу-виставки під відкритим небом дуже популярні в країнах Європи, США, а також східної Азії.
Найбільшу виставкову локацію під відкритим небом Києва на ВДНГ заполонять величезні повітряні кулі, висота яких дорівнює 5-7 поверхам багатоквартирного будинку. Гості зможуть побачити яскраву виставу в музичному супроводі, зробити приголомшливі фото, а також здійснити підйом на аеростаті на висоту близько 30 метрів.
Вхід на фестиваль повітряних куль платний – від 75 грн. Організатори обіцяють, що захід відбуватиметься з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.
Фестиваль теплових аеростатів організовує повітроплавне товариство «Монгольф'єр» та громадська спілка «Українське повітроплавне товариство». Подія відбудеться з нагоди річниці запуску першої повітряної кулі в історії людства - 237 років тому брати Монгольф'є запустили свій винахід у Парижі. Відтоді почалася епоха повітроплавання, яке з кожним роком стає все більш популярним видом культурного відпочинку.
При цьому організатори попереджають, що фестиваль повітряних куль залежать від погоди та карантинних обмежень, а тому просять стежити за оновленням інформації на їхньому сайті.
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