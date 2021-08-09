Обмеження скасовуються для усіх громадян України, які приїдуть прямим рейсом, або транзитом через країни з "зеленого списку" Фінляндії.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що від сьогодні повноцінно відновлюється пасажирський рух між Україною і Фінляндією.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС України".

"З 9 серпня 2021 року пасажирський рух між Фінляндією та Україною нормалізується", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, усім громадянам України (без виключень), які приїдуть до Фінляндії прямим рейсом з України, або транзитом через країни, що також включені до "зеленого переліку" Фінляндії, буде дозволено в’їхати на територію країни. Однак надалі залишаються чинними вимоги щодо карантинних обмежень.

Читайте такожУкранські туристи стали лідерами серед відпочивальників у Туреччині"Усі особи, які прибувають з будь-яких третіх країн (у т.ч. з України) та які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, звільняються від обов’язкового тестування та проходження карантину за умови, що від дати отримання другої дози вакцини COVID-19 пройшло 14 днів", - йдеться у повідомленні.

Так, Фінляндія визнає наступні вакцини: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (попередня назва Moderna), Vaxzevria (попередня назва COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD та CoronaVac.

При цьому, громадяни України, що не мають підтвердження повного курсу вакцинації під час перетину державного кордону Фінляндії, мають надати один із таких документів:

сертифікат, що підтверджує отримання першої дози вакцини, що визнається Фінляндією. При цьому обов’язковим є проходження ПЛР-тесту через 72 години після прибуття до Фінляндії.

сертифікат, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зроблений в Україні не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. При цьому обов’язковим є проходження ПЛР-тесту через 72 години після прибуття до Фінляндії.

"Без наявності зазначених вище документів або за наявності підтвердження про те, що особа перехворіла на COVID-19, громадяни України будуть направлені на проходження ПЛР-тесту на прикордонному пункті контролю. При цьому обов’язковим є проходження ПЛР-тесту через 72 години після прибуття до Фінляндії. Проходження двох ПЛР-тестів після приїзду до Фінляндії є безкоштовним для усіх подорожуючих. Запис на проходження ПЛР-тесту можливий через сайт: https://www.finentry.fi/en", - йдеться у повідомленні.

Відповідні інструкції щодо змісту та формату сертифікату вакцинації та сертифікату негативного ПЛР-тесту опубліковані на веб-сторінці Інституту охорони здоров’я Фінляндії. Усі сертифікати мають бути перекладені англійською мовою.

Як раніше повідомляв УНІАН, Угорщина скасувала посилені правила перетину кордону для українців. З 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу.

Автор: Віталій Саєнко