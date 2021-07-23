Тепер мандрівникам з України не треба обґрунтовувати серйозну потребу для в'їзду.

Українцям дозволили в'їжджати до Франції з будь-якою метою — це стало можливим, завдяки тому, що Євросоюз вніс Україну до списку безпечних з епідеміологічної точки зору країн.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Безвіз з Францією знову діє! Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав очільник МЗС.

Читайте такожФранція впускатиме щеплених від COVID-19 українців без ПЛР-тестуПри цьому необхідно надати документ про завершення повного курсу вакцинації. З вакцин, які використовуються в Україні, у Франції визнають Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Vaxzevria/Covishield (AstraZeneca) і Jansen (Johnson & Johnson).

У разі останнього препарату після ін'єкції має пройти не менш як 28 днів, а у всіх інших буде достатньо семиденного періоду.

Невакцинованих теж впускають — необхідно надати один з двох документів:

негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду;

тест на антитіла, зроблений не раніше, ніж за 24 години до в'їзду.

Від таких вимог звільняються тільки діти молодше 12 років.

Також доведеться заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 і контактів з хворими.

Фактично, для українців скасували необхідність обґрунтування серйозної необхідності в'їзду під час і здачу експрес-тесту на антиген після прильоту. Такі вимоги діяли з 9 червня.

Автор: Станислав Кожемякин