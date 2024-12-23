Пам'ятник тепер зможуть відвідувати не більше 400 осіб одночасно.

У Римі після масштабної реконструкції знову відкрили доступ туристам до знаменитого фонтану Треві – однієї з найбільш відвідуваних пам'яток міста. Тримісячні роботи з реконструкції цієї пам'ятки XVIII століття включали видалення бруду, забруднень і вапняного нальоту.

Щоправда, як і анонсувалося раніше, тепер кількість людей, які зможуть його відвідувати, буде лімітована – одночасно біля фонтану зможуть перебувати не більше ніж 400 осіб, пише The Washington Times.

Поки що відвідувачам не доведеться платити за вхід, хоча введення плати не виключено в майбутньому, заявив у неділю, 22 грудня 2024 року, мер Рима Роберто Гуальтієрі.

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Щоб впоратися з величезною кількістю туристів, які відвідують фонтан, і величезним натовпом, очікуваним на Ювілей 2025 року, міська влада Риму розробляє план з перекриття території навколо фонтану.

Якщо план ухвалять, відвідувачам буде необхідно забронювати квитки онлайн, а потім заплатити збір у розмірі 2 євро. Опинившись всередині, у них буде 30 хвилин, щоб насолодитися фонтаном.

Як повідомляв УНІАН, у 2023-2024 роках у Римі проводили масштабну реконструкцію міської інфраструктури та багатьох популярних пам'яток у межах підготовки до святкування Jubilee 2025 року.

Це велике свято у Ватикані проводять кожні 25 років, і з цієї нагоди в місті наступного року очікують на прибуття 32 мільйонів туристів і паломників.

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