Вхід на сходи фонтану Треві хочуть зробити платним за попереднім бронюванням.

Влада Риму розглядає можливість обмеження доступу до фонтану Треві – однієї з найвідвідуваніших визначних пам'яток міста, напередодні Jubilee 2025 року. Це велике свято у Ватикані проводять кожні 25 років, і з цієї нагоди в місті наступного року очікують на прибуття 32 мільйонів туристів і паломників.

Планується, що відвідування сходинок фонтану, на яких зазвичай збираються величезні натовпи туристів, стане можливим тільки за попереднім бронюванням у фіксований часовий інтервал обмеженою кількістю людей, пише Reuters із посиланням на заяви представників міської ради Риму.

"Для римлян ми думаємо зробити його безоплатним, тоді як нерезидентам буде запропоновано внести символічний внесок у розмірі одного або двох євро", – повідомив у четвер газеті Il Messaggero радник із туризму Риму Алессандро Онорато.

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Раніше мер міста Роберто Гуальтьєрі заявив, що ситуація біля фонтану Треві стає технічно дуже складною для управління через величезні стовпотворіння.

Фонтан Треві, де за традицією відвідувачі кидають монетку, щоб гарантувати своє повернення до Риму і здійснення бажань, уже давно є головною визначною пам'яткою італійської столиці, навіть для світових лідерів, які приїздять до нього.

Завершений 1762 року, пам'ятник є шедевром пізнього бароко зі статуями тритонів, які керують колісницею з раковин бога Океану, що ілюструє тему приборкання вод.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів, які планують відвідати Рим 2024 року, попередили, що їхню поїздку можуть істотно зіпсувати масштабні будівельні роботи по всьому місту.

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