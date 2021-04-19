Адміністрація Гонконгу до 20 квітня вводить заборону на прибуття туристів з Індії, Пакистану та Філіппін.
Про це повідомляє газета South China Morning Post.
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Рішення було прийнято після того, як в гонконгському районі Джордан був зафіксований другий випадок передачі коронавірусу мутації N501Y від одного місцевого жителя до іншого.
Мутація коронавірусу: що відомо
Мутації коронавірусу були виявлені у 223 осіб в Гонконзі, проте аж до 16 квітня всі подібні випадки були завізними.
Поки не відомо, як мутація N501Y потрапила в місто. Мешканці будинку в районі Джордан, де мешкає перший хворий на N501Y, поміщені на 21-денний карантин.
Коронавірус в Гонконзі виявлений у 11 683 осіб, 209 хворих померло.
За минулу добу в місті було виявлено 30 нових випадків (29 з них — завізні). Це найбільше число випадків, зазначених за один день в Гонконзі з 15 березня.
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