Мутації коронавірусу були виявлені у 223 осіб у Гонконзі.

Адміністрація Гонконгу до 20 квітня вводить заборону на прибуття туристів з Індії, Пакистану та Філіппін.

Про це повідомляє газета South China Morning Post.

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Рішення було прийнято після того, як в гонконгському районі Джордан був зафіксований другий випадок передачі коронавірусу мутації N501Y від одного місцевого жителя до іншого.

Мутація коронавірусу: що відомо

Мутації коронавірусу були виявлені у 223 осіб в Гонконзі, проте аж до 16 квітня всі подібні випадки були завізними.

Поки не відомо, як мутація N501Y потрапила в місто. Мешканці будинку в районі Джордан, де мешкає перший хворий на N501Y, поміщені на 21-денний карантин.

Коронавірус в Гонконзі виявлений у 11 683 осіб, 209 хворих померло.

За минулу добу в місті було виявлено 30 нових випадків (29 з них — завізні). Це найбільше число випадків, зазначених за один день в Гонконзі з 15 березня.

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Автор: Олена Коваленко