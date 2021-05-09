Іноземних туристів почнуть пускати до Греції вже з 15 травня.

Влада Греції послабила карантинні обмеження на тлі покращення ситуації з коронавірусом і відкрила з 8 травня приватні пляжі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише Громадське з посиланням на Reuters.

На пляжах туристи мають дотримуватися протиепідемічних заходів. Зокрема, парасольки повинні розміщуватися на відстані щонайменше чотири метри одна від одної. Також на пляжах проводитимуть регулярну дезінфекцію й перевірятимуть співробітників пляжних барів та інший персонал на COVID-19.

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За словами голови уряду, впевненості додало поєднання широкомасштабного тестування, імунізації й того факту, що багато заходів будуть проводити на відкритому повітрі. Влада Греції вірить у те, що туристи зможуть відпочити в їхній країні безпечно.

Керівник пляжу в Приморському передмісті Алімос Нікос Веньєріс зазначив, що його сфера покладає надії на туризм.

Іноземних туристів почнуть пускати до Греції вже з 15 травня. Також з 15 травня свої двері для відвідувачів відкриють музеї.

"Ми - одне з місць на Афінській рив'єрі, яке приймає багато туристів, тому кількість відвідувачів з-за кордону буде відігравати велику роль у наших фінансах", - уточнив він.

Як зазначають в МЗС України, наразі Греція ще не впускає туристів з нашої держави. Виняток становить лише ті українці, які мають дозвіл на проживання в Греції, країнах-членах Євросоюзу та Шенгенської зони (з посвідками).

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Автор: Олександр Топчій