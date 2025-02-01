Порушникам загрожує штраф до 26 тисяч євро.

Головна туристична визначна пам'ятка в хорватському місті Пула - прекрасний Блакитний грот - змушена офіційно зачинитися для всіх відвідувачів через переповненість та екологічну шкоду.

Як пише Express, печера є частиною мережі Natura 2000, європейської ініціативи зі збереження видів. Вона дає притулок різним видам кажанів, що перебувають під захистом закону, і середземноморським тюленям-монахам, одному з найбільш зникаючих морських видів у світі.

Хорватська влада заявила, що надмірне скупчення людей, неконтрольовані відвідування і руйнування середовища проживання змусили їх діяти негайно.

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"Там були встановлені незаконні ліхтарі, люди входили зі смолоскипами, байдарками, плавцями, дайверами... Це не просто небажані дії; вони повністю заборонені в будь-якій печері Хорватії", - зазначив Сандро Дуймович із Natura Histrica.

Також надмірна відвідуваність підвищила рівень шкідливих бактерій, таких як кишкова паличка, через які вода стала небезпечною для купання, а переповненість байдарками призвела до нещасних випадків, суперечок між користувачами та пошкодження природної берегової лінії.

Тепер Блакитний грот буде суворо контролюватися, а плаваючий бар'єр відзначатиме вхід. Тим, хто проігнорує обмеження і увійде в печеру, загрожують штрафи.

Для фізичних осіб штраф становить 132 євро, а для юридичних осіб він може сягати 26 000 євро, сказала Сільвія Буттіньоні, директор Natura Histrica.

Зазначається, що влада оцінить поведінку туристів цього літа, якщо це буде визнано за необхідне, печера може бути назавжди закрита.

Раніше експерти порадили сім маловідомих стародавніх міст Європи, які можна відвідати замість переповненого туристами Риму.

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