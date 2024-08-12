Мальовниче місто Котор у Чорногорії вже не справляється з потоками туристів.

Приблизно половина туристів хоча б раз у житті їхали на відпочинок у місце, яке вони побачили у фільмі або серіалі. У деяких місцях це призвело до сплеску надмірного туризму – наприклад, у хорватському Дубровнику, де знімали "Гру престолів", минулого літа на одного місцевого жителя припадало 36 приїжджих.

Тепер же від напливу туристів страждає місто Котор у Чорногорії – затишний об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташований на краю мальовничої затоки в Адріатичному морі, також відомий як місце зйомок фільму про Джеймса Бонда 2006 року "Казино Рояль". Гості буквально забивають його вузькі вулички і викликають занепокоєння з приводу навколишнього середовища, пише The Independent.

Кількість щорічних прибуттів круїзних суден у місто неухильно зростала за останнє десятиліття, цього року сягнувши 500. Наприклад, минулого тижня в місті за один день пришвартувалися чотири круїзні судна з приблизно 5 тисячами туристів.

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На додачу до них у гавані Котора щодня причалюють сотні човнів і яхт, що змушує деяких місцевих мешканців закликати до підвищення плати за в'їзд з нинішніх 1 євро, яку стягують з відвідувачів круїзних суден.

У той час як туризм забезпечує приблизно чверть економіки Чорногорії, 23 тисячі жителів Котора відчувають напругу. Місцеві жителі кажуть, що надто велика кількість відвідувачів підвищує вартість житла, витісняючи місцевих жителів з ринку, а також спричиняє затори та екологічні проблеми.

"Затори на дорогах величезні", – скаржиться Доріс Дайкович, яка працює в місцевому сувенірному магазині.

"Життя наших сусідів стає дедалі важчим у туристичний сезон. Усі подібні туристичні напрямки працюють над скороченням або вибором пасажирських суден і серйозним збором плати за екскурсії", – додає директор місцевої туристичної організації Йован Рістіч, який підтримує підвищення плати за відвідування круїзних суден.

Зростання масового туризму також завдає шкоди місцевому морському середовищу.

"Така кількість круїзерів потребує дослідження для визначення максимального навантаження на навколишнє середовище", – пояснила наукова консультантка Чорногорського інституту морської біології Міліца Мандич.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти дали сім порад, як бути хорошим туристом у переповнених містах.

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