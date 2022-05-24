Повернення українців додому з Вроцлава, Катовіце, Кракова та Жешува стане зручнішим.

"Укрзалізниця" з 12 червня 2022 року змінить час відправки поїзда Інтерсіті+ 706 з Перемишля з 8:00 на 10:15, що дасть можливість зручної пересадки з польського Інтерсіті 83173 "Вроцлав – Перемишль".

Таким чином, зазначають в "Укрзалізниці", повернення українців додому з Вроцлава, Катовіце, Кракова та Жешува стане зручнішим.

Потяг прибуватиме до Львова о 13:10, до Тернополя о 15:24, до Хмельницького о 17:14, до Вінниці о 19:19, а до Києва о 22:34.

"Оскільки прибуття до столиці буде впритул до початку комендантської години, Укрзалізниця організує додатковий рейс кільцевої електрички для безпечної доставки українців додому", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на середину травня 2022 року на кордоні почала спостерігатися тенденція, що українці, які виїхали за кордон після 24 лютого, тобто на початку повномасштабної війни РФ проти України, починають повертатись додому.

"Загалом, зазначу, що з 24 лютого від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну державний кордон перетнуло майже 7 мільйонів осіб. З них на виїзд з України було оформлено 4 млн 600 тис. Переважну більшість з тих, хто слідував на виїзд за межі нашої країни, становили наші співвітчизники. За цей час, також на в'їзд в Україну прослідувало майже 2 млн українців", – повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу 18 травня.