Також самоізоляції при перетині кордону не підлягатимуть особи, які мають COVID-сертифікати про щеплення однією дозою вакцини.

Кабінет міністрів додав вакцину від COVID-19 Janssen (Johnson&Johnson) у список, після вакцинації якими видається COVID-сертифікат.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677" ухвалена під час засідання уряду.

Для повного курсу вакцинації необхідна одна доза цієї вакцини.

Також уряд доповнив перелік осіб, які не підлягають обов'язковій самоізоляції у зв'язку з перетином державного кордону або КПВВ з тимчасово окупованих територій та виїзду з них осіб, які мають COVID-сертифікати про вакцинацію однією дозою або одужання від коронавірусної хвороби.

Вакцина Janssen: що відомо

Janssen - це векторна вакцина проти COVID-19, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Препарат потребує температури зберігання від +2-8 °C. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

2 липня 2021 року Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) для екстреного медичного застосування в Україні.

Згодом головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що Janssen ще нескоро з'явиться в Україні.

При цьому в Україну вже завозили 500 доз вакцини Janssen з дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою у США вакциною, щоб їх пустили в цю країну.

Автор: Леся Лещенко