В Іспанії придумали корисну альтернативу високому туристичному податку

На іспанських Канарах туристам пропонують зробити пожертву на благодійність.

Туристи на іспанських Канарських островах, які особливо страждають від надмірного туризму, незабаром зможуть робити добровільні пожертви на проекти сталого розвитку замість сплати обов'язкового туристичного податку.

Як пише The Independent, раніше цього тижня уряд Канарських островів та Іспанське туристичне бюро Великої Британії оголосили про нову ініціативу – Фонд відродження туризму та відновлення природи Канарських островів (REGNEXT), який фінансуватиме екологічні та громадські проєкти без запровадження обов'язкового туристичного податку.

Повідомляється, що система діятиме на Тенеріфе, Гран-Канарії, Лансароте, Фуертевентурі, Ла-Пальмі, Ла-Гомері та Ель-Йерро.

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Пожертви здійснюватимуться онлайн безпосередньо на конкретні проєкти, у яких візьмуть участь такі туристичні компанії, як easyJet holidays, Jet2.com, Jet2holidays та Tui.

"Програма REGNEXT створена для того, щоб зробити туризм активною рушійною силою екологічного та соціального відродження. Завдяки добровільним внескам відвідувачів, підприємств та кліматичних фондів ми можемо гарантувати, що частина створеної туризмом цінності буде реінвестована безпосередньо у відновлення екосистем, підвищення стійкості до зміни клімату та покращення життя громад, які роблять наш туристичний напрямок таким особливим", – заявила міністр туризму Канарських островів Джессіка де Леон.

Серед проєктів, що підтримуються REGNEXT, – відновлення середовища існування, збереження біорізноманіття, скорочення викидів, адаптація до зміни клімату, поліпшення ландшафту та ініціативи щодо забезпечення доступного житла.

Надмірний туризм в Іспанії

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, для Іспанії протягом останніх кількох років надмірний туризм став серйозною проблемою, яка призвела до масштабних протестів місцевих жителів. Люди заявляють, що навала туристів перетворює їхнє життя на пекло – від шуму та сміття на вулицях до нестачі транспорту та житла.

Своєю чергою влада іспанських міст намагається боротися з цією проблемою, запроваджуючи різні заборони та обмеження, а також підвищуючи туристичні податки.

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