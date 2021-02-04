Прибулі до країни повинні будуть надавати негативний результат ПЛР-тесту.

З 10 лютого Австрія посилить карантинні вимоги для приїжджих в країну з-за кордону.

Читайте такожУ Дубаї через коронавірус зачиняють бари і пабиПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The local.

Прибулі до країни повинні будуть надавати негативний результат ПЛР-тесту або негативний тест на антиген на додаток до реєстрації за допомогою онлайн-форми.

Відтепер люди, які регулярно перетинають кордон по роботі, також повинні будуть реєструватися онлайн раз на тиждень, надавати негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, але карантин на них не поширюється.

Прикордонний контроль з Чеською Республікою і Словаччиною розширять. Також посилять контроль в гірськолижних зонах, щоб туристи не перетинали кордон.

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Автор: УНІАН