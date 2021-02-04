З 10 лютого Австрія посилить карантинні вимоги для приїжджих в країну з-за кордону.
Читайте такожУ Дубаї через коронавірус зачиняють бари і пабиПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The local.
Прибулі до країни повинні будуть надавати негативний результат ПЛР-тесту або негативний тест на антиген на додаток до реєстрації за допомогою онлайн-форми.
Відтепер люди, які регулярно перетинають кордон по роботі, також повинні будуть реєструватися онлайн раз на тиждень, надавати негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, але карантин на них не поширюється.
Прикордонний контроль з Чеською Республікою і Словаччиною розширять. Також посилять контроль в гірськолижних зонах, щоб туристи не перетинали кордон.
Вам може бути цікаво
- Австрія вирішила продовжити локдаун ще на три тижні
- Попередня реєстрація та карантин: Австрія змінює правила в'їзду
- Австрія вирішила протестувати школярів на коронавірус
- Австрія вирішила закрити кордони з Чехією та Словаччиною
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.