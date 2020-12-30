Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 29 травня 2021 року запустить рейси з Києва до Гамбурга (Німеччина), повідомила прес-служба компанії.
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«Більше напрямків - більше можливостей: з 29 травня 2021 року SkyUp відкриває льотну програму Київ - Гамбург - Київ», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рейси здійснюватимуться щовівторка і щосуботи.
Ще нові рейси з України:
- SkyUp Airlines c 29 березня 2021 року запускає регулярні рейси з Києва до німецьких міст Берлін і Штутгарт.
- З 28 травня 2021 року компанія запустить рейси з Києва до Дюссельдорфа.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.
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