Українська столиця отримала почесну відзнаку, тоді як офіційно на першому місці в рейтингу опинився Лондон (Великобританія).

Києву присуджено окреме почесне звання найкращого міста світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance.

"Історична українська столиця є маяком мужності та стійкості, яка веде непокірну націю проти жорстокого агресора", – йдеться у повідомленні на сайті агенції.

Водночас, офіційно на першому місці в рейтингу опинився Лондон (Великобританія), далі слідують Париж (Франція), Нью-Йорк (США), Токіо (Японія), і замикає першу п'ятірку Дубай (ОАЕ).

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Загалом у рейтингу представлені міста з кількістю населення понад мільйон.

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, експерти також відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років – створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярний туристичний портал Lonely Planet включив міжнародний поїзд "Київ – Кишинів – Київ" від "Укрзалізниці", запущений у листопаді 2022 року після 24-річної перерви, до списку найкращих залізничних маршрутів Європи на 2023 рік.

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