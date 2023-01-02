Потяг з Києва до Кишинева запустили у листопаді 2022 року після 24-річної перерви.

Міжнародний поїзд "Київ – Кишинів – Київ" від "Укрзалізниці", запущений у листопаді 2022 року після 24-річної перерви, потрапив до топ найкращих залізничних маршрутів Європи на 2023 рік.

Як пише популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet, що склав цей рейтинг, безперервна робота українських залізниць, ще й більш-менш за графіком, стала символом стійкості під час жорстокого російського вторгнення. І хоча ще потрібен час, перш ніж мандрівники з-за меж України знову почнуть їздити до Києва, відновлення маршруту між Києвом і Кишиневом є дуже важливим.

Також видання нагадує, що даний маршрут включає зупинку на станції Унгени на заході Молдови, звідки легко можна дістатися до румунського міста Яси, аеропорт якого є одним з ключових для жителів України, які на даний момент не мають цивільного авіасполучення з рештою світу через війну.

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Як їздить поїзд "Київ – Кишинів"

Поїзд №351 до сполученням "Київ-Пасажирський – Кишинів" відправляється з української столиці щодня о 17:02, а прибуває до столиці Молдови о 10:38 наступного дня. Зворотно поїзд №351 Л відправляється з Кишинів о 17:45, а прибуває до Києва об 11:48.

Поїзд робить проміжні зупинки на станціях Козятин-1, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжани, Вендичани і Могилів-Подільський з української сторони, а також Велчинець, Окниця, Белць-Ораш і Унгени з молдавської.

У складі поїзда є плацкартні вагони за ціною від 1900 гривень за місце, купейні вагони, квитки в яких коштують від 2700 гривень, і вагони люкс з квитками від 5000 гривень за місце. Квитки можна придбати на сайті "Укрзалізниці" і в її офіційному додатку, а також на сайті "Молдавської залізниці".

Крім того, до списку трендових поїздів у Європі 2023 року потрапили

спальний поїзд з Відня (Австрія) до Ла-Спеції (Італія) від австрійських залізниць ÖBB

поїзд з Праги (Чехія) в Цюріх (Швейцарія) через Базель (Швейцарія), Лейпциг і Дрезден (обидва в Німеччині) від Czech Railways

експрес між Холіхедом (Уельс) та Лондоном (Англія) у Великобританії

нічний поїзд з Гамбурга (Німеччина) до Стокгольма (Швеція) від шведського перевізника SJ

нова мережа швидкісних поїздів в Іспанії

потяги в Софію (Болгарія) або Бухарест (Румунія) від станції Сіркеджі в Стамбулі (Туреччина)

поїзд "Монтре – Інтерлакен" у Швейцарії

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