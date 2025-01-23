Загалом у списку опинилися 25 об'єктів світової культурної та історичної спадщини.

Міжнародна організація World Monuments Fund (WMF) внесла Київський міський будинок учителя, що 10 жовтня 2022 року зазнав серйозних пошкоджень унаслідок масованого російського ракетного обстрілу, до списку важливих культурних об'єктів, що опинилися під загрозою зникнення.

У свіжому списку 2025 World Monuments Watch українська пам'ятка історії, яка свого часу була "домівкою" Української Центральної Ради, посіла 19 місце з 25.

"Колишнє законодавче місце нової незалежної України, цей національний символ був серйозно пошкоджений вибухом ракети у 2022 році, що підкреслює вплив війни на спадщину. Включення до циклу Watch 2025 підтримає зусилля з його відновлення та продемонструє важливість його збереження в національній ідентичності", – зазначають автори списку.

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Також до списку потрапили такі пам'ятки культури та історії світу, як монастирі долини Дріно в Албанії, кіностудія Namibe в Анголі, каплиця Сорбонни у Франції, єврейська спадщина Дебду в Марокко, руїни Старого Бельчіте в Іспанії, історичне місто Антак'я в Туреччині, буддійські гроти Майцзишань і Юньган у Китаї, історичні водні системи Бхуджа в Індії та багато іншого.

Крім того, вперше до списку потрапив об'єкт за межами планети Земля – її супутник Місяць.

Як зазначають автори дослідження, всі вони опинилися в зоні ризику через вплив змін клімату, туризму, збройних конфліктів і стихійних лих.

Як повідомляв УНІАН, раніше кліматологи назвали 50 пам'яток ЮНЕСКО, які можуть зникнути до 2050 року.

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