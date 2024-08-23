Очолила список система підведення води до рисових полів Субак на Балі.

Через глобальне потепління півсотні пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які зараз є популярними туристичними локаціями, можуть зникнути з лиця Землі до 2050 року.

Такого висновку дійшли дослідники з Climate X, які використовували кліматичні моделі для прогнозування того, як повені, прибережна ерозія, зсуви ґрунту, вітри, шторми і циклони вплинуть на пам'ятки по всьому світу, пише Daily Mail.

"Наші висновки слугують суворим попередженням для урядів, фахівців з охорони природи та світового співтовариства про необхідність приділяти першочергову увагу захисту нашої планети – збереженню наших давніх пам'яток, наших нинішніх активів та інфраструктури – і захисту життя сьогодні та в майбутньому", – сказав генеральний директор і співзасновник Climate X Луккі Ахмед. Відео дня

Очолила список система іригації заливних рисових полів Субак на Балі в Індонезії, вразлива через поверхневі повені, екстремально спекотні дні та ризик посухи.

Далі йде національний парк Какаду в Австралії, що перебуває під загрозою поверхневих повеней і лісових пожеж, і стародавній торговий центр Цюаньчжоу в Китаї, що може постраждати через посуху.

Іншими ключовими об'єктами, занесеними до списку, є Сіднейський оперний театр в Австралії, Олімпійський національний парк у США, абатство Фонтене у Франції, Швейцарські Альпи Юнгфрау-Алеч, непрацююча шахта Цольферайн у німецькому Ессені, природний заповідник Сребирна в Болгарії, дельта річки Дунай у Румунії, фіорди Західної Норвегії, Храм Сонця (Конарак) в Індії, буддійські гірські монастирі Санса в Південній Кореї та багато іншого.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені попередили, що танення льодовиків може спричинити мегацунамі.

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