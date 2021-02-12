Місцеві вірять, що білий бик приносить удачу та здатен виконати найзаповітнішу мрію.

Мільйони людей по всьому світу сьогодні святкують прихід Нового року за китайським календарем.

Читайте такожУ США туристи зняли лавину, яка насувалася на них (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У багатьох країнах досі діють карантинні обмеження та збиратися у великі компанії заборонено.

Рік Бика в азійських країнах зустрічають вкрай стримано. Навіть у новорічну ніч ніхто не скасовував карантинні правила. Подорожі обмежено, заборонено збиратися великими компаніями.

На вулицях Китаю запускають поодинокі феєрверки, можна зустріти групи людей, які гуляють під світлом святкових ліхтариків.

Для багатьох китайців це стало ударом, адже збиратися на свята сім'єю для них - справжня традиція.Вони вітають родичів та друзів по відеозв'язку.

Місцеві вірять, що білий бик приносить удачу та здатен виконати найзаповітнішу мрію. У багатьох вона одна - щоб пандемія закінчилася.

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Автор: УНІАН