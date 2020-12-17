Через карантин один з найпопулярніших музеїв світу, який до карантину відвідували близько 10 мільйонів людей на рік, цього року втратив приблизно 90 мільйонів євро.

Один з найвідвідуваніших музеїв світу Лувр, що знаходиться у французькій столиці Парижі, на аукціоні продав за 80 тисяч євро можливість побачити шедевр світового мистецства "Мону Лізу" без захисного скла.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, раз на рік картину оглядають спеціалісти – цього разу до них приєднається переможець торгів.

Незвичний аукціон влаштували через фінансову кризу, яка спіткала музей на тлі пандемії. Окрім "побачення" з "Моною Лізою" на торги виставляли персональну екскурсію з директором музею – її придбали за 38 тисяч євро і стільки ж заплатили за можливість погуляти порожнім Лувром уночі.

Через карантин музей, який до карантину відвідували близько 10 мільйонів людей на рік, цього року втратив приблизно 90 мільйонів євро.

Цікаві факти про "Мона Лізу"

Мона Ліза (Джоконда), повна назва якої «Портрет пані Лізи дель Джокондо» - це картина, написана італійським художником Леонардо да Вінчі близько 1503 року. Картина є одним з найвідоміших і безцінних творів живопису у світі. Належить до епохи Відродження, повідомляє Wikipedia.

Особистість, яку зображено на портреті, складно ідентифікувати. З цього приводу було висловлено багато спірних і, часом, абсурдних думок. Загадка навколо незнайомки притягує до Лувру щорічно мільйони відвідувачів.

Секрет виразності особи Джоконди в техніці багатошарового живопису «лессіровками»-тонкими шарами фарби поверх вже висохлих шарів. Тому при проходженні світла через прозорі шари фарби до полотна воно відбивається і розсіюється зовсім по різному в залежності від кута зору на полотно або від кута падіння світла при русі Сонця. Тому вираз її обличчя постійно невловимо змінюється, воно дійсно як живе.

Ще одна особливість даної роботи - усмішка на обличчі, а може її відсутність. Відповідь на таке питання вчені шукають досі. Якщо дивитися безпосередньо на губи, то зображення «посміхається», а якщо погляд відвести трохи вбік, то посмішка «зникає». Художнику вдалося створити ефект «мерехтливої» посмішки.

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Автор: Марина Григоренко