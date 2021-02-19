Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 19 лютого 2021 року.

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В порівнянні з попереднім тижнем, до "червоної" зони, зокрема, перемістилися Австрія, Білорусь, Грузія, Ізраїль, Ірландія, Йорданія, Казахстан, Кіпр, Угорщина та Франція.

Натомість Греція, Ісландія, Куба, Німеччина, Туніс та Ямайка стали "зеленими".

В плані популярних туристичних країн ситуація наступна: в "зеленій" зоні перебувають Домініканська Республіка, Єгипет, Марокко, Мексика, Таїланд, Танзанія, Туреччина, Хорватія та Шрі-Ланка, тоді як Албанія, Болгарія, Мальдіви, ОАЕ, Сейшельські острови та Чорногорія поки "червоні".

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на 19 лютого до "червоної" зони потрапили 71 країна (минулого тижня їх було 74), серед яких в тому числі: Австрія, Албанія, Андорра, Аргентина, Барбадос, Бельгія, Білорусь, Болівія, Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Грузія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кіпр, Колумбія, Латвія, Ліван, Литва, Люксембург, Мальдіви, Мальта, Монако, Молдова, Нідерланди, ОАЕ, Панама, Парагвай, Перу, Північна Македонія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Уругвай, Угорщина, Франція, Чехія, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 19 лютого до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 122 країни, серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Греція, Данія, Домініканська Республіка, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іран, Ісландія, Казахстан, Канада, Кенія, Киргизстан, Китай, Колумбія, Куба, Ліхтенштейн, Мадагаскар, Марокко, Непал, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Пакистан, Південна Африка, Республіка Корея, Саудівська Аравія, Сінгапур, Таїланд, Туніс, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Філіппіни, Хорватія, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас слід розуміти, що віднесення тієї чи іншої країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Нові правила в'їзду до різних країн

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Автор: Марина Григоренко