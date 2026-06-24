Черги на кордоні: для автобусів на виїзд з України відкрили новий пункт пропуску

Йдеться про пункт пропуску на кордоні з Румунією.

На кордоні України з Румунією відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"З початком туристичного сезону в пунктах пропуску Чернівецької області значно зростає кількість туристичних автобусів. Оскільки найпопулярнішим напрямком залишається українсько-румунський кордон, з румунською стороною домовились про тимчасовий пропуск автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску "Дяківці – Раковець", - сказано в повідомленні.

Прикордонники наголосили, що рух через цей пункт можливий лише на виїзд з України – і діятиме до кінця літа. При цьому додали, що водіям потрібно зареєструватися в системі "Є-черга" та прибути до пункту пропуску у визначений час.

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Ситуація на кордоні

Як повідомляв УНІАН, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що для того, щоб якомога скоріше проїхати кордон і не витрачати час в чергах, доцільно це робити у ранкові години в будні дні.

Зазначив, що у будні дні в ранкові години черг практично немає, окремі тільки пункти пропуску можуть мати по кілька десятків транспортних засобів на виїзд, але більшість мають нульову чергу. Вже ближче до обіду, вечора пасажиропотік зростає.

За його словами, черги, в останні дні фіксуються зростання пасажиропотоку не тільки на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а й з Угорщиною, зокрема, біля пунктів "Тиса" та "Лужанка"

Повідомив, що збільшилось навантаження і щодо автобусного сполучення, бо у весняні місяці кордон на виїзд перетинало 350 - 400 автобусів на добу, а вже в червні ця кількість, зокрема, в деякі вихідні була на рівні 580.

Демченко повідомив, що 50% цього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, де і фіксуються найбільші черги. За його словами, на кордон з Молдовою припадає близько 20%

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