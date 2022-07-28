Очолив рейтинг новозеландський Окленд.

Популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet опублікував рейтинг найкращих міст світу, які варто відвідати в 2022 році.

Відзначається, що експерти Lonely Planet включили в свіжий щорічний рейтинг міста, "повні вражень, про які ви ніколи не перестанете говорити".

Очолив рейтинг новозеландський Окленд.

Топ-10 найкращих міст світу в 2022 році виглядає так:

Окленд (Нова Зеландія)

Тайбей (Тайвань)

Фрайбург (Німеччина)

Атланта (США)

Лагос (Нігерія)

Нікосія (Кіпр)

Дублін (Ірландія)

Меріда (Мексика)

Флоренція (Італія)

Кенджу (Південна Корея)

Як повідомляв УНІАН, Нова Зеландія залишалася закритою для іноземних туристів більше двох років через пандемію коронавірусу. Поступово далека країна почала відкриватися для міжнародних мандрівників наприкінці квітня 2022 року.

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