Коронавірусна криза ще більше зміцнила позиції сталого розвитку сільських громад.

Популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet визначив найкращі туристичні напрямки та персоналії у сфері туризму в рамках щорічного конкурсу Best in Travel 2021.

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Результати конкурсу опубліковані на порталі Lonely Planet.

Варто відзначити, що у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка практично зупинила подорожі по всьому світу, редакція Lonely Planet вирішила трохи змінити формат відбору найкращих. Так, якщо в минулі роки опитані порталом професійні мандрівники визначали накращі туристичні напрямки в категоріях "Топ країн", "Топ міст", "Топ регіонів" і "Топ оптимальних напрямків", то цього року вирішили просто відзначити тих, хто доклав максимум зусиль для розвитку сталого туризму (Sustainability Winners). Саме сталий відповідальний розвиток зеленого туризму з метою підтримки місцевих громад ООН визначила основною темою в галузі на 2020 рік, навіть до початку пандемії коронавірусу.

"Коли в цьому році наш світ повністю зупинився, ми задумалися над тим, як найкраще надати нашим читачам можливість подорожувати відповідально і стати агентами позитивних змін. І ми зрозуміли, що для того, щоб переосмислити подорожі після 2020 року, нам потрібно спочатку заново винайти себе, тому ми оновили нашу редакційну практику, щоб почути більше місцевих і різноманітних голосів. Ми також вирішили видозмінити Best in Travel цього року, визнавши місця і людей, що демонструють справжню прихильність сталому розвитку, громадам і різноманітності", – прокоментував президент Lonely Planet Луїс Кабрера.

Best in Travel 2021 за версією Lonely Planet

Оповідач року – Сорая Абдель-Хаді, яка ставить собі за мету допомогу людям приймати більш усвідомлені рішення про подорожі та досліджувати природний світ, навіть якщо вони не можуть відправитися далеко від дому.

Піший маршрут року – Le Vie di Dante (шлях Данте) в Італії, що пропонує туристам пройтися по знакових місцях з біографії автора "Божественної комедії".

Найкраща програма з порятунку дикої природи – Руанда, чия програма охорони природи допомогла врятувати дику гірську горилу, що знаходиться під загрозою зникнення, і в процесі створила новий план сталого збереження дикої природи в регіоні.

Напрямок, що найкраще розвивається – острови Антигуа і Барбуда, які після руйнівного урагану Ірма в 2017 році зробили великі кроки щодо сприяння сталому розвитку по всій країні.

Найкращий туристичний маршрут на поїзді – Rocky Mountaineer в Канаді, організатори якого заради збереження краси суворих Скелястих гір здійснили кроки зі скорочення викидів вуглекислого газу, збільшення утилізації відходів на борту і партнерства з організаціями із захисту місцевої дикої природи.

Кращий гастрономічний напрямок – Греція, яка завдяки своїм ринкам органічних продуктів, родючим диким травам і острівним перевезенням морепродуктів є лідером серед найбільш стійких продовольчих регіонів світу.

Кращий велосипедний маршрут – дорога Virginia Mountain Bike Trail в США, що пропонує туристам майже 500 миль для байкпакінгу (суміш між велосипедним туризмом і альпінізмом).

Найкраще житло – розкішний готель Grootberg Lodge в Намібії з низьким рівнем впливу на навколишнє середовище, який допомагає зберегти популяції левів і чорних носорогів завдяки розширенню прав і можливостей громад.

Найкращі острови– острови архіпелагу Палау в Мікронезії, які після десятиліття прогресивної політики, захисних заходів і зобов'язань з боку відвідувачів вийшли в авангард екологічної стійкості.

Кращий міський напрямок – Гетеборг у Швеції, який до 2030 року має намір стати незалежним від викопних ресурсів.

Як бачимо, коронавірус дав ще більше можливостей для пріоритетного розвитку сталого зеленого туризму, для чого в Україні є дуже навіть непогані умови.

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Переклад: Марина Григоренко