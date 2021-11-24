Країна вводить поетапне зняття обмежень.

Нова Зеландія вперше майже за два роки відкриється для туристів, але виключно для тих, які щеплені від коронавірусу.

Іноземних туристів почнуть пускати в країну з 30 квітня 2022 року. При цьому, незважаючи на вимогу повного курсу вакцинації, туристи повинні будуть відправлятися на тижневу ізоляцію, а також зробити тест на коронавірус.

Міністр реагування на COVID-19 Кріс Гіпкінс вважає поетапний план повторного відкриття найбільш безпечним. "Це зменшує будь-який потенційний вплив на вразливі спільноти та систему охорони здоров'я Нової Зеландії", - підкреслив він.

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В даний час в країну можуть в'їжджати тільки громадяни і постійні жителі Нової Зеландії. Вони повинні перебувати протягом семи днів у державних карантинних готелях, повідомляє ТСН з посиланням на BBC.

Коронавірус в Новій Зеландії

З початку пандемії коронавірусу в Новій Зеландії було зафіксовано понад 10 тис. випадків коронавірусу і близько 40 смертей.

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Автор: Ірина Погоріла