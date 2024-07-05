Згідно з новими правилами, використання питної води для миття автомобілів, наповнення басейнів або поливу рослин буде заборонено.

Муніципалітет Баньяльбуфар у горах Серра-де-Трамунтана на популярному балеарському острові Майорка в Іспанії обмежує споживання води для боротьби з "надзвичайною ситуацією" напередодні пікового туристичного сезону, щоб задовольнити потреби в постачанні в літні місяці з високим рівнем споживання після відсутності опадів.

"Після водної кризи, яку ми пережили, і повного відновлення муніципальної мережі, танкери більше не можуть гарантувати нам мінімальний запас води для постачання зростаючому населенню влітку, коли споживання стає дедалі вищим", – цитує заступника мера Баньяльбуфара Джоан Вівес видання The Independent.

На думку міської ради, постійні витрати на оренду водовозів більше не є фінансово доцільними через "бюджетну нестабільність", а тому вже з 15 липня 2024 року з 23:00 до 16:00 подача води через мережу в місті припинятиметься. Таким чином, вода городянам і туристам подаватиметься лише сім годин на добу, оскільки щоденне споживання на людину в Баньяльбуфарі вже "не може перевищувати 75 літрів".

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Крім того, згідно з новими правилами, використання питної води для миття автомобілів і терас, наповнення плавальних басейнів, наповнення водних резервуарів і поливу рослин буде заборонено.

При цьому влада міста закликала місцевих жителів і власників готелів розумно підходити до використання води, заздалегідь підготувавшись до майбутніх обмежень.

Зазначається, що такі жорсткі заходи діятимуть "доти, доки ситуація не покращиться" і не буде побудовано нову свердловину для підтримки муніципального водосховища, рівень води в якому нині нижчий за мінімальний.

Водночас Баньяльбуфар – далеко не єдиний муніципалітет Майорки, де цього року запроваджували обмеження на споживання води. Також певні заходи торкнулися таких муніципалітетів, як Арта, Естелленс, Альгайда, Монтуїрі та Порререс.

Як раніше повідомляв УНІАН, проблеми з водою в Іспанії почалися з початку 2024 року на тлі екстремально спекотного і посушливого осінньо-зимового періоду. Зокрема, у березні надзвичайний стан через брак води вводили на популярному серед туристів острові Тенерифе.

Водночас у квітні північно-східна Каталонія, яка постраждала від посухи, заявляла про можливе запровадження обмежень на воду для відпочивальників у найпосушливіших частинах регіону, якщо внутрішнє споживання не буде скорочено. Обмеження в 100 літрів на одного туриста на день для готелів може набути чинності, якщо муніципалітету не вдасться підтримувати споживання побутової води жителями нижче встановлених лімітів протягом трьох місяців поспіль, заявляли чиновники.

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